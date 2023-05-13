وضع حجر الأساس لمتحف يكرم ذكرى الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برام الله

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معزون يشاركون في حفل تأبين الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في قصر رام الله الثقافي في 19 حزيران/يونيو 2022 في الذكرى الأربعين لمقتلها.

في الذكرى السنوية الأولى لمقتلها خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وضع الخميس الحجر الأساس لمتحف "شيرين أبو عاقلة للإعلام" الذي مولت بناءه إدارة قناة الجزيرة على قطعة أرض وهبتها بلدية رام الله بفلسطين. وينظم الفلسطينيون في ذكرى مقتل أبو عاقلة فعاليات إعلامية وثقافية لتخليد ذكراها، من بينها إقامة مركز الفن الشعبي الفلسطيني الذي كانت الصحافية عضوا في هيئته العامة مع عائلتها وأصدقائها، حفلة ثقافية إحياء لذكراها في قصر رام الله الثقافي.

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تكريما للصحافية الراحلة شيرين أبو عاقلة، وضعت السلطة الفلسطينية الخميس حجر الأساس لمتحف يحمل اسمها في الذكرى السنوية الأولى لمقتلها خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقتلت أبو عاقلة، الصحافية في قناة الجزيرة القطرية، في الـ 11 أيار/مايو 2022 جراء إصابتها بالرصاص خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وأقر الجيش الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر بوجود "احتمال كبير" بأن يكون أحد جنوده أطلق النار على أبو عاقلة بعدما ظن خطأ أنها أحد المسلحين، لكن الدولة العبرية أعلنت أنها لن تتعاون مع أي تحقيق أجنبي.

وقال شقيق أبو عاقلة أنطون خلال احتفال وضع حجر الأساس، إن المتحف في مدينة رام الله "سوف يكون استمرارية لأجيال قادمة لتوصيل صورة الحق وصورة المعاناة على أعوام قادمة".

وتابع: "كبر جيل بأكمله وهو يستمع لشيرين تغطي معاناة الشعب الفلسطيني مع هذا الاحتلال، وعملت شيرين في جميع مناطق فلسطين، في بيوتها وقراها وكل مدنها وهي تغطي معاناتنا".

ومولت بناء "متحف شيرين أبو عاقلة للإعلام" إدارة القناة على قطعة أرض قدمتها بلدية رام الله، وسينقل إليه متى اكتمل مكتب الراحلة كما كان في مكاتب "الجزيرة" في الأراضي الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "اليوم أزحنا الستار عن هذا المشروع ليكون متحف شيرين أبو عاقلة للإعلام"، مضيفا إن الراحلة "دخلت كل بيت فلسطيني وكل بيت عربي، ويمكن كل بيت بالعالم".

وشهدت مناطق فلسطينية عدة إحياء الذكرى السنوية لمقتل أبو عاقلة.

وتجمع العديد من الفلسطينيين في موقع وفاتها حيث علقت صورها وأكاليل من الورود قرب لوحة كتب فيها "هنا انتصرت الكلمة على الرصاص، هنا اغتال الاحتلال نفسه بجسد شيرين أبو عاقلة".

وقال ثائر داوود الذي أتى من مدينة قلقيلية إن أبو عاقلة "أصبحت رمزا من رموز النضال الفلسطيني، وتضحيتها لا تقل عن تضحية أي مناضل فلسطيني".

وأضاف: "الكل يشهد لما ضحت به من أجل فلسطين".

فرانس24 / أ ف ب

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