اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة يدخل حيز التنفيذ

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

فلسطينيون في قطاع غزة "يحتفلون" بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المسحة وإسرائيل. 13 مايو/أيار 2023.

دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ ليل السبت بعد حرب استمرت خمسة أيام بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة بعد خمسة أيام من القصف المتبادل أسفر عن مقتل 33 فلسطينيا. وشكرت كل من إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي مصر على وساطتها.

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دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ ليل السبت بعد حرب استمرت خمسة أيام بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة وأسفرت عن سقوط 35 قتيلا.

وتم التوصل إلى الهدنة بوساطة مصرية.

وفي ربع الساعة التي تلت موعد دخول الهدنة حيز التنفيذ (19,00 ت غ)، أطلقت عدد من الصواريخ أعقبتها ضربات اسرائيلية جديدة قبل عودة إلى الهدوء، فيما تجمع مئات الفلسطينيين في ساحة في غزة رافعين الأعلام الفلسطينية أو رايات فصائل فلسطينية احتفالا "بالنصر".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من غزة بعد الساعة 23,00 (20'00 ت غ) لم يسببا إصابات.

وشكرت كل من إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي مصر على وساطتها، لكن المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، حذر إسرائيل من "أي عمل غبي أو اغتيال لقادة (...) للمقاومة الفلسطينية"، بينما صرح محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية في الحركة نفسها في اصال هاتفي من القاهرة أن الاتفاق يتضمن تعهدا من إسرائيل "بوقف استهداف مجاهدين".

في واشنطن، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار فى بيان أن البيت الأبيض يرحب بإعلان الهدنة "من أجل تجنب المزيد من الخسائر فى الأرواح واعادة الهدوء لكل من الاسرائيليين والفلسطينيين".

فرانس24/ أ ف ب

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