🔴 تابعوا مباشرة نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

إثر إغلاق مكاتب الاقتراع عند الساعة الرابعة زوالا بتوقيت باريس، بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا الأحد. ودعي 64 مليون ناخب لاختيار رئيس جديد وأعضاء للبرلمان في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتجاوز ثمانين بالمئة.

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17:40 مراسل فرانس24 في تركيا: بدء إعلان نتائج الانتخابات

17:32 مراسل فرانس24 في تركيا - رئيس لجنة الانتخابات : إلغاء الحظر على تداول نتائج الانتخابات

17:00 مراسل فرانس24 في تركيا نقلا عن وسائل إعلام تركية: نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 88.89 في المائة

16:05 أردوغان مغردا على تويتر: انتهت عملية التصويت بشكل يليق بديمقراطيتنا، حان الوقت للحفاظ على صناديق الاقتراع، ونستمر بحماية إرادة أمتنا حتى تصدر النتائج النهائية.

Değerli dava ve yol arkadaşlarım...



Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023

16:00 إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز

بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتركيا الأحد، وذلك إثر إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الرابعة زوالا بتوقيت باريس.

مكاتب الاقتراع في تركيا تشهد إقبالا كثيفا للناخبين

شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد تدفقا كبيرا للناخبين في اقتراع قد يمثل خطرا على الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة بدون منازع منذ عشرين عاما.

11:05 كليتشدار أوغلو: "بلادي اشتاقت للديمقراطية"

قال كمال كليتشدار أوغلو المرشح للرئاسة التركية والمنافس الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الأحد في أنقرة إن بلاده "اشتاقت للديمقراطية".

وقال كليتشدار أوغلو: "اشتقنا جميعا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا البعض"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد".

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11:00 أردوغان يأمل في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"

أعرب الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان الأحد عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"، بدون أن يصدر تكهنات بشأن فوزه.

وقال أردوغان: "من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم بدون قلق حتى الساعة 17,00 (14,00 ت غ) لإظهار قوة الديمقراطية التركية".

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خمسة ملايين ناخب يصوتون للمرة الأولى في هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية

قبل خمس سنوات، صوت الأتراك في الخارج الذين يشكلون 5% من الناخبين، لصالح رجب طيب أردوغان بنسبة 60% مقابل 52,6% لجميع الأتراك

وفقًا لأرقام اللجنة العليا للانتخابات التركية، صوت نحو 1,7 مليون تركي في الخارج

64 مليون ناخب تركي سيختارون رئيسهم وأعضاء برلمانهم في جميع أنحاء البلاد

دعي 64 مليون ناخب لاختيار رئيسهم وأعضاء برلمانهم أيضا في جميع أنحاء هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد على ثمانين بالمئة.

07:00: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

بدأ الأتراك صباح الأحد الإدلاء بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدار مئة عام، والتي ستقرر ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل حكمه الذي بدأه قبل عقدين.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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