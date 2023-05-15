أردوغان وكليتشدار أوغلو... دورة رئاسية ثانية ورؤيتان مختلفتان للحكم في تركيا

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

أظهرت نتائج نهائية للجنة الانتخابية في تركيا الإثنين تصدر الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان (49.51 بالمئة) ومنافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو (44.88 بالمائة) نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد 13 مايو/أيار وشارك فيها نحو 64 مليون ناخب. وستعتمد نتيجة الدورة الثانية، التي ستجرى في 28 من الشهر الجاري، جزئيا على رجل ثالث هو سنان أوغان (قومي)، الذي فاز بحوالي 5 في المئة من الأصوات، غير أنّه لم يدع بعد مناصريه إلى دعم أحد المرشحين.

إعلان اقرأ المزيد

حصل الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان على 49,51 في المئة من الأصوات مقابل 44,88 في المئة لخصمه الرئيسي الاشتراكي الديمقراطي كمال كليتشدار أوغلو في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، وفق نتائج رسمية أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات الإثنين.

ومن المقرر أن تُجرى دورة الانتخابات الرئاسية الثانية للمرة الأولى في تاريخ الدولة ذات الغالبية المسلمة والعلمانية رسميا، في 28 أيار/مايو.

وكان أعيد انتخاب أردوغان في العام 2018 من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

فرانس24/وكالات

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك