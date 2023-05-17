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تركيا: لماذا منحت مدن الزلزال المنكوبة أصواتها لأردوغان بالانتخابات الرئاسية؟

08:14 أردوغان الأوفر حظا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية. © فرانس24

رغم الزلزال العنيف المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير 2023 وما خلفه من أضرار إنسانية واقتصادية، نجح الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان بالصمود أمام خصمه كمال كليتشدار أوغلو والمرور إلى الدور الثاني من الانتخابات التي جرت جولتها الأولى الأحد، إضافة إلى تحقيق حزبه تفوقا بالانتخابات البرلمانية. موفد فرانس24 إلى تركيا لتغطية الاستحقاق الانتخابي محمد فرحات، يوضح كيف استطاع أردوغان الحفاظ على شعبيته بالمناطق المتضررة من الزلزال مثل غازي عنتاب حيث نال أكثر من 70 في المئة من الأصوات، وقهرمان مرعش وهاتاي التي منحت تحالفه نسبة 48 في المئة من أصوات ناخبيها.