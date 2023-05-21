إدانات فلسطينية وعربية إثر زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى

© أ ف ب/ أرشيف

وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن عفير خلال تواجده في الأقصى الثلاثاء 4 كانون الثاني/يناير 2023.

أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير زيارة إلى المسجد الأقصى الأحد، قال خلالها "نحن أصحاب" القدس. وأثار تصريح بن غفير إدانة فلسطينية وعربية، ففيما اعتبرت مصر والأردن أن هذه الزيارة استفزازية، أكدت حركة حماس "لن نترك الأقصى وحيدا" فيما قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "محاولات بن غفير لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى ستبوء بالفشل.

إعلان اقرأ المزيد

بعد أشهر من التوتر المتصاعد، زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير المسجد الأقصى الأحد إذ قال "نحن أصحاب" القدس، مما أثار إدانة فلسطينية وعربية.

ويأتي تصريحه خلال زيارة قام بها للحرم القدسي صباح اليوم بعد أيام من وقوع مصادمات بين شبان يهود وفلسطينيين خلال مسيرة في البلدة القديمة.

وعبر بن غفير عن سعادته بالزيارة وقال إنه "المكان الأهم لدى شعب إسرائيل".

ويذكر أن التوترات المرتبطة بالمسجد الأقصى تسببت في اندلاع حرب استمرت عشرة أيام في 2021 مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وحذرت حماس مرارا من أنها سترد على ما تعتبره "اقتحامات" للحرم الذي يخضع للوصاية الأردنية بموجب ترتيب "الوضع الراهن" القائم من فترة طويلة لاحتواء التوترات.

وتضمن بيان لمحمد حمادة المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس "إن الاقتحام الهمجي الذي نفذه وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، تأكيدٌ على عمق الخطر المُحدق بالأقصى في ظل هذه الحكومة الصهيونية الفاشية وصلف وزرائها من اليمين المتطرف".

وتابع "لن يستسلم شعبنا أمام هذا العدوان، ولن نترك الأقصى وحيدا".

وقال بن غفير "كل تهديدات حماس دون جدوى، فنحن أصحاب الأرض هنا في القدس وكل أرض إسرائيل".

وبموجب ترتيبات الوضع الراهن، يمكن لغير المسلمين زيارة الحرم دون أن يُسمح لهم بالصلاة. لكن الزوار اليهود ينتهكون الحظر بشكل متزايد.

من جانبهم يعتبر الفلسطينيون انتهاك حظر أداء الصلوات بمثابة استفزاز، ويخشون من سعي إسرائيل للسيطرة على الموقع.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "محاولات بن غفير لتغير الوضع القائم في المسجد الأقصى ستبوء بالفشل وسيكون شعبنا الفلسطيني لها بالمرصاد وإن دخوله في ساعة مبكرة مثل اللصوص إلى ساحة المسجد الأقصى لن تغير من الواقع ولن تفرض سيادة إسرائيلية عليه".

وعلى المستوى العربي أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قيام بن غفير "باقتحام المسجد الأقصى". وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن ما قام به الوزير الإسرائيلي "خطوة استفزازية مدانة".

وشدد أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبالتزامن مع استمرار الإجراءات الأحادية من توسع استيطاني واقتحامات متواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة تنذر بالمزيد من التصعيد".

كما أدانت وزارة الخارجية المصرية "اقتحام المسجد الأقصى" وأكدت أن "مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسؤولون الرسميون من حكمة ومسؤولية". ودعت الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك