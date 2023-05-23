السودان: دوي المدافع يهدد هدوءا نسبيا تزامن مع دخول هدنة جديدة حيز التنفيذ

المعارك في السودان

جنود من الجيش السوداني يقفون بجانب مركبتهم على طريق مسدود بالطوب في الخرطوم في 20 مايو 2023 ، مع استمرار العنف بين جنرالين متنافسين.

سمع دوي نيران مدفعية في العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع حيز التنفيذ مساء الإثنين بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. وشوهدت دوريات من عربات مدرعة وطائرات حربية في سماء الخرطوم. ويأمل السودانيون أن يفضي اتفاق الهدنة الذي أعلنه الجانبان المتحاربان في وقف هذه الحرب المستعرة منذ خمسة أسابيع، والتي أسفرت عن مقتل المئات ونزوح أكثر من مليون شخص.

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أفاد سكان بسماع دوي نيران مدفعية في مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم، التي تتجول فيها مركبات مدرعة في دوريات وتحلق في سمائها طائرات حربية ، مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، الذي كان يمثل الأمل الأكبر حتى الآن في توقف طرفي الصراع عن القتال.

وقال سكان آخرون إن الخرطوم شهدت أجواء هادئة نسبيا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء غداة بدء سريان وقف إطلاق النار الخاضع لمراقبة من السعودية والولايات المتحدة، والذي يهدف للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية.

وسادت أجواء هادئة نسبيا الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في السودان منذ مساء الإثنين. وهو ما يعزز الآمال في إخماد صوت السلاح مؤقتا .

وبعد خمسة أسابيع من المعارك الضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، اتفق الجانبان السبت على هدنة تستمر سبعة أيام بدءا من الساعة 0945 مساء بالتوقيت المحلي (1945 بتوقيت غرينتش) الإثنين بهدف تسهيل وصول المساعدات. ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة. وكان الطرفان قد تبادلا الاتهامات بمحاولة الاستيلاء على السلطة في بداية الصراع في 15 أبريل/ نيسان.

وزاد اتفاق وقف إطلاق النار الآمال في استراحة من الحرب التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألف فروا إلى دول مجاورة، وتهدد بزعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.

وبالرغم من استمرار القتال خلال سريان فترات سابقة لوقف إطلاق النار، فإن هذا هو أول وقف لإطلاق النار يأتي بناء على اتفاق رسمي بين الجانبين بعد إجراء مفاوضات.

وقبل قليل من سريان وقف إطلاق النار، بثت قوات الدعم السريع رسالة صوتية من قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي شكر فيها السعودية والولايات المتحدة لكنه حث رجاله على الصمود حتى النصر أو الشهادة. وقال: "لن نتراجع إلا بإنهاء هذا الانقلاب ومحاكمة كل من أجرم في حق الشعب السوداني والعودة إلى المسار الديمقراطي".

وحذر فولكر بيرتيس مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الإثنين من تزايد "الطابع العرقي" للصراع العسكري ومن تداعياته المحتملة على دول الجوار.

وقال بيرتيس في إفادة بمجلس الأمن الدولي: "الطابع العرقي المتزايد للصراع يهدد بإغراق البلاد في صراع طويل الأمد وبامتداد تداعياته إلى المنطقة".

فرانس24 / أ ف ب

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