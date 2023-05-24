شرطة دبي توقف عددا من الإسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي

أوقفت السلطات الإماراتية عددا من الإسرائيليين، على خلفية مقتل مواطن إسرائيلي في دبي، وأعلنت أنه "سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "مواطنا إسرائيليا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنا في دبي" الأربعاء.

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أعلنت سلطات دبي مساء الأربعاء توقيف عدد لم تحدده من الإسرائيليين، على خلفية مقتل مواطن إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن "القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من الجنسية ذاتها".

وأضاف أنه "سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "مواطنا إسرائيليا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنا في دبي" الأربعاء.

وأضاف أن السلطات المحلية تحقق في القضية.

وجرائم القتل قليلة جدا في دبي، الوجهة السياحية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، والتي تفتخر بأنها مكان آمن.

واستقبلت الإمارات مئات الإسرائيليين منذ أبرمت مع إسرائيل اتفاقية عام 2020 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية برعاية الولايات المتحدة.

كذلك، وقع المغرب والبحرين اتفاقيتين مماثلتين، في إطار ما يسمى "اتفاقات أبراهام".

فرانس24/ أ ف ب

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