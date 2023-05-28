الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق

استهدفت صواريخ بعد منتصف ليل الأحد مواقع في جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، متهمة إسرائيل بشنها. ونقلت الوكالة عن مصدر بالشرطة قوله إنه لم ترد معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن. وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا.

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أفادت وسائل إعلام سورية بأن "عدوانا إسرائيليا" استهدف محيط العاصمة دمشق ليل الأحد، مضيفة أن الدفاعات الجوية السورية تدخلت للتصدي.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إنه سمع دوي انفجارات في العاصمة السورية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (21:00 ت غ).

ونقلت وكالة سانا الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق"، مضيفة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها".

وأشارت الوكالة إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وهذه الضربة التي تستهدف دمشق هي الأولى منذ أواخر آذار/مارس، وكانت غارات إسرائيلية على مواقع في محيط مدينة حلب في 2 أيار/مايو قد خلفت 7 قتلى.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011، تسبب بمقتل حوالي نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

فرانس24/ أ ف ب

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