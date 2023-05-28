رؤساء وقادة دول يهنئون أردوغان بفوزه بولاية رئاسية جديدة في تركيا

قدم قادة ورؤساء دول العالم تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة وفوزه على منافسه كليتشدار أوغلو.

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يحيي الجمهور أثناء حضوره تجمعا انتخابيا في أنقرة. 24 أيار/مايو 2023

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هنأ عدد من قادة دول العالم، أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.

وقال بايدن عبر تويتر: "أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

بدوره، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تهنئته لأردوغان أن "لدى فرنسا وتركيا تحديات هائلة تخوضانها معا".

وأشار ماكرون عبر تويتر إلى "عودة السلام في أوروبا ومستقبل تحالفنا الأوروبي الأطلسي والبحر المتوسط"، مضيفا: "مع الرئيس أردوغان الذي أهنئه، سنواصل المضي قدما".

ووجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تهنئته لأردوغان على إعادة انتخابه، مؤكدا على التعاون الأمني المستمر بين البلدين.

وقال سوناك عبر تويتر: "أهنئ (الرئيس أردوغان). أتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا، من التجارة المتنامية إلى معالجة التهديدات الأمنية بصفتنا حليفين في الناتو".

وهنأ المستشار الألماني أولاف شولتز الزعيم التركي، مشيدا بعلاقة البلدين بوصفهما "شريكين وحليفين مقربين".

وقال شولتس عبر تويتر: "أبارك للرئيس أردوغان. نريد معا أن ندفع أجندتنا المشتركة بزخم جديد".

كما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد تهنئة للزعيم التركي، وقال: "فوزكم في هذه الانتخابات هو النتيجة المنطقية لعملكم المتفاني بصفتكم رئيسا للجمهورية التركية".

واعتبر في بيان نشر على موقع الرئاسة الروسية أن إعادة انتخابه "دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة، واتباع سياسة خارجية مستقلة".

ولم يفوت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد الفرصة لتهنئة أردوغان، وأعرب عن أمله في "تعزيز" العلاقات بين البلدين، و"التعاون من أجل أمن واستقرار" أوروبا.

وقال زيلينسكي عبر تويتر: "نأمل في مزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلدينا، وكذلك تعزيز تعاوننا من أجل أمن واستقرار أوروبا".

وهنأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نظيره التركي على إعادة انتخابه، متمنيا له "فترة جيدة مع الكثير من العمل" للشعب التركي.

وكتب لولا على تويتر أن أردوغان يمكنه "الاعتماد على شراكة البرازيل في التعاون الدولي من أجل السلام، وفي محاربة الفقر، ومن أجل التنمية (في أنحاء) العالم".

كما قدم رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الأحد التهنئة للرئيس التركي.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عبر تويتر، عن رغبتهما في "مواصلة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في تغريدة: "أتطلع إلى مواصلة عملنا، والتحضير لقمة الناتو في فيلنيوس في تموز/يوليو".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن "الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس التركي أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية".

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الرئيس التركي أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية".

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن "رئيس الدولة ونائبيه يهنئون الرئيس التركي أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه".

وهنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أردوغان، وقال في تغريدة: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان، مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة".

وفاز أردوغان الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، ليواصل حكمه المستمر منذ عقدين.

وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في إسطنبول وسط حشد من أنصاره: "عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة".

وأضاف أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 20 عاما: "سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب"، مؤكدا أن "كل عملية انتخابية هي نهضة".

وفاز أردوغان بولاية رئاسية جديدة في تركيا بعد حصوله على 52,2 % من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام منافسه كمال كليتشدار أوغلو.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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