سلطان عمان يصل إلى طهران في زيارة ستشمل محادثات دبلوماسية وأمنية

حطت طائرة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في مطار طهران الدولي الأحد، وذلك في زيارة تستغرق يومين. وسبق أن أدى سلطان عمان دور وسيط بين إيران ودول غربية في ملفات مهمة منها الملف النووي. وتأتي هذه الزيارة في ظل تقارير تفيد بتواصل بين طهران والقاهرة، قد يفضي لرفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى سفير.

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وصل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بعد ظهر الأحد إلى إيران حيث كان في استقباله النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر في مطار مهرآباد الدولي بطهران.

ومن جهته، أكد وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد البوسعيدي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "هذه الزيارة التاريخية ستنعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها".

وأضاف البوسعيدي أن توقيت هذه الزيارة يأتي "في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية، ما يدعو" دول المنطقة "إلى دعمها والتشاور والتعاون لحل العديد من الملفات والقضايا الحالية".

هذا، وتأتي زيارة السلطان العُماني بعد نحو عام من زيارة قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط، تخللها توقيع اتفاقات تعاون.

وتربط إيران وسلطنة عمان علاقات سياسية واقتصادية وثيقة. وكانت السلطنة قد أبقت تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع العام 2016، على الرغم من مراجعة دول في مجلس التعاون الخليجي علاقاتها مع إيران بعد الأزمة بين الرياض وطهران.

وإلى ذلك، سبق لسلطنة عمان أن قامت بوساطة بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لعام 2015 بين طهران وست قوى دولية كبيرة.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت أحاديا من الاتفاق العام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران. وبدأت أطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، مباحثات تهدف لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، لكنها تعثرت اعتبارا من أيلول/سبتمبر الماضي.

وتأتي زيارة بن طارق لطهران بعد أسابيع من إبرام السعودية وإيران اتفاقا برعاية الصين في آذار/مارس الماضي، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما عززت طهران مؤخرا تواصلها مع عواصم خليجية شهدت العلاقة معها فتورا في الأعوام الماضية مثل أبو ظبي والكويت.

وتأتي أيضا في ظل تقارير عن تواصل بين طهران والقاهرة قد يفضي لرفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى سفير.

وكان السلطان هيثم قد زار مصر الأسبوع الماضي حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وللعلم، لعبت مسقط كذلك، دورا مهما في تبادل سجناء بين الجمهورية الإسلامية ودول غربية.

فرانس24/أ ف ب

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