مباشر: أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟ تابعوا نتائج الحسم في الانتخابات الرئاسية التركية

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

أدلى الناخبون الأتراك الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومرشح ائتلاف معارض كمال كليتشدار أوغلو. وأغلقت مكاتب الاقتراع في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي. تابعوا تغطية مباشرة لعمليات الفرز والنتائج وردود الفعل بشأن هذا الحدث على فرانس24.

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أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد في الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم.

وخاض رجب طيب أردوغان الموجود في السلطة منذ عشرين عاما الدورة الثانية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، في موقع الأوفر حظا في مواجهة مرشح ائتلاف معارض مكون من ستة أحزاب، كمال كليتشدار أوغلو. ويتوقع أن تصدر أولى النتائج مساء.

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