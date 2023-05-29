أردوغان والسيسي يتفقان على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء. يأتي ذلك بعد يوم على فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية. وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا عقب وصول السيسي إلى الرئاسة في العام 2013، إثر إطاحته بالرئيس الراحل محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

© أ ف ب

صورة نشرتها الرئاسة التركية تظهر مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأحد للمرة الأولى على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

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قالت الرئاسة المصرية في بيان الإثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على "البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أردوغان لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة التركية.

وفاز أردوغان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية الأحد، بحصوله على 52,2% من الأصوات بعد فرز كل بطاقات الاقتراع، مقابل 47,8% لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.

وظهرت مؤخرا إشارات على زيادة التقارب بين تركيا ومصر، إذ صافح السيسي أردوغان خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي.

وتحدث الرئيسان عبر الهاتف في أعقاب زلازل تركيا شهر شباك/فبراير الماضي.

وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا في نيسان/أبريل، والتقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، واتفقا آنذاك على إطار زمني محدد لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، والتحضير لقمة بين الرئيسين.

وقال تشاووش أوغلو في نيسان/أبريل، إن الرئيسين ربما يلتقيان بشكل مباشر بعد انتخابات 14 أيار/مايو في تركيا.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا عقب وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في العام 2013، إثر إطاحته بالرئيس الراحل محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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