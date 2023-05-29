تركيا: أردوغان يدعو إلى "الوحدة والتضامن" عقب إعادة انتخابه رئيسا للبلاد

في أول كلمة له بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، أكد رجب طيب أردوغان الاثنين من أمام القصر الرئاسي أمام أنصاره، على أهمية "الوحدة والتضامن". واعتبر أردوغان أن هذه الانتخابات هي "الأهم" في تاريخ تركيا الحديث وأن أحدا لم يخسر.

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة إثر إعادة انتخابه يوم الأحد ، ليمدد حكمه لعقد الثالث في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدلات التضخم وعواقب الزلزال الذي دمر مدنا بأكملها.

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إلى "الوحدة والتضامن" بعد فوزه بفارق ضئيل في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي مددت حكمه المستمر منذ عقدين حتى العام 2028.

وتوجه أردوغان إلى مؤيديه الذين احتشدوا أمام القصر الرئاسي قائلا "سنترك الخلافات السياسية جانبا وندعو إلى الوحدة والتضامن"، مؤكدا "ندعو إلى ذلك من كل قلبنا".

ودعوة أردوغان تأتي بعد انتخابات شهدت تنافسا حادا وأفضت إلى فوزه على زعيم المعارضة العلماني كمال كيليتشدار أوغلو بفارق أربع نقاط مئوية في أول انتخابات إعادة رئاسية في تاريخ تركيا.

وخلال حملتيهما، تقاذف أردوغان ومنافسه الاتهامات وخاصة حول "دعم الإرهاب" ونشر الأكاذيب.

من جهته أعرب كيليتشدار أوغلو في كلمة مقتضبة عقب خسارته عن "حزنه في للغاية في مواجهة الصعوبات التي تنتظر البلد" في ظل استمرار حكم أردوغان.

واعتبر أردوغان أن هذه الانتخابات هي "الأهم" في تاريخ تركيا الحديث وأن أحدا لم يخسر، مضيفا "الفائز في هذه الانتخابات هي تركيا والديمقراطية وشعبنا بكل أطيافه".

فرانس24/ أ ف ب

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