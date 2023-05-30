اختطاف سعودي في لبنان وسفارة الرياض تطلب من موظفيها الدبلوماسيين البقاء في المنازل

طلبت الرياض من موظفيها الدبلوماسيين في لبنان البقاء في منازلهم بعد اختطاف مواطن سعودي في بيروت الأحد. وذكرت قناة الإخبارية الحكومية السعودية أن الرجل الذي يعمل في الخطوط الجوية السعودية اختطف في الحي التجاري بالعاصمة اللبنانية بيروت. وكتب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي على تويتر، أن قوى الأمن الداخلي تتابع القضية وتتواصل مع السفير السعودي في بيروت.

علم المملكة العربية السعودية يرفرف فوق سفارة الرياض في بيروت، لبنان. 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

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أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن مواطنا سعوديا اختطف في بيروت، معتبرا أن الواقعة "تمس" بالعلاقات بين لبنان والسعودية.

وجاء في تغريدة أطلقها الوزير: "نتابع مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت"، مشيرا إلى أن الوزارة "على تواصل بأدق التفاصيل" مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن اليوم الذي حصلت فيه عملية الاختطاف أو ملابسات ذلك.

وتابع مولوي: "ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".

وقال مصدر أمني بارز لوكالة الأنباء الفرنسية إن المعلومات الأولية المتوافرة تفيد بأن السعودي اختطف من قبل مجهولين بثياب عناصر أمن بسيارة رباعية الدفع عند واجهة بيروت البحرية، حيث كان في أحد المطاعم.

وأشار إلى أن الخاطفين يموهون باستخدام هاتفه الذي تم رصده في مناطق مختلفة في بيروت ومحيطها، من دون أن تتوافر أي معلومات عن هويتهم.

وأوضح أن عملية الخطف تمت بطريقة احترافية، في أسلوب يعتمد لأول مرة منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، لناحية اختطاف رعايا أجانب من قبل منتحلي صفة رجال أمن.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الرياض طلبت من موظفيها الدبلوماسيين في لبنان البقاء في منازلهم.

وجاء في بيان نشرته السفارة السعودية لدى لبنان على تويتر، أنها تلقت "بلاغا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به يوم الأحد".

وأشارت قناة الإخبارية السعودية إلى أن المواطن الذي اختطف يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية، وأن الخاطفين طلبوا فدية مالية.

وعلى الرغم من أن الواقعة ليست الأولى، نادرا ما يشهد لبنان في السنوات الأخيرة عمليات خطف لرعايا عرب أو أجانب.

وتعود آخر واقعة مماثلة إلى تموز/يوليو 2022، حين اختطف سعودي لدى وصوله إلى مطار بيروت.

وفي نيسان/أبريل 2022، عاد السفير السعودي إلى بيروت، بعد 5 أشهر ونيف على استدعائه إلى الرياض، إثر أزمة دبلوماسية حادة بين لبنان ودول خليجية، خصوصا بسبب تنامي نفوذ حزب الله الموالي لإيران.

فرانس24/ أ ف ب

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