لبنان: قتلى وجرحى إثر انفجار صاروخ في قاعدة لفصيل فلسطيني جنوب البلاد

هلك خمسة عناصر تابعين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة الموالية لدمشق فجر الأربعاء، في انفجار في لبنان قرب الحدود السورية، وفق ما قال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الفرنسية. فيما اتهم عضو في المكتب السياسي للجبهة، إسرائيل باستهداف القاعدة بغارة ليلية.

© أ ف ب/أرشيف

تشييع جثمان القيادي الفلسطيني أحمد جبريل، مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، بالعاصمة السورية دمشق، في 9 تموز/يوليو، 2021.

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كشف مسؤول أمني، طلب عدم ذكر اسمه، عن مقتل خمسة عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة الموالية لسوريا فجر الأربعاء، وقال "انفجر صاروخ قديم مخزّن في مستودع أسلحة داخل هذه القاعدة ما أدى لمقتل خمسة عناصر".

من جانبه، اتهم عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة أنور رجا إسرائيل باستهداف القاعدة الواقعة في بلدة قوسايا شرق لبنان بغارة ليلية.

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "إنها غارة إسرائيلية استهدفت أحد مواقع الجبهة (...) وأدت إلى استشهاد خمسة عناصر وجرح عشرة آخرين"، مضيفا "لا توجد معلومات تفصيلية كثيرة حتى اللحظة".

أما السلطات الإسرائيلية فنفت أي تورط لها في الحادثة. وفي جواب عن سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن "هذا ليس نشاطا للجيش الإسرائيلي".

وتعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، فصيلا فلسطينيا مواليا لدمشق وقريبا من حزب الله. ويتخذ من العاصمة السورية مقرا له.

وللفصيل أيضا قواعد عسكرية في منطقة قوسايا في البقاع قرب الحدود السورية. كما يتمركز في موقع بجوار بلدة الناعمة الساحلية على بعد بضع كيلومترات جنوب بيروت.

وكانت إسرائيل قد استهدفت في آب/أغسطس 2019 موقعا للجبهة في منطقة قوسايا الحدودية، واقتصرت حينها على خسائر مادية، وفق مسؤول فلسطيني.

فرانس24/ أ ف ب

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