إسرائيل تطالب مصر بـ"تحقيق شامل مشترك" في مقتل ثلاثة من جنودها على الحدود

غداة مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد فرد أمن مصري على الحدود بين البلدين، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بتحقيق "شامل ومفصل" مشترك في الواقعة. وأكدت مصر أنها تعمل بالتعاون مع إسرائيل للتحقيق في الواقعة التي حدثت السبت.

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طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بتحقيق شامل مشترك مع مصر في مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد فرد تأمين مصري، واصفا إياه بأنه هجوم إرهابي.

وقال نتانياهو لمجلس الوزراء في تصريحات نقلها التلفزيون: "بعثت إسرائيل برسالة واضحة للحكومة المصرية. نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملا ومفصلا". وأضاف: "سنُحدث إجراءات وأساليب العمليات وأيضا الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية".

وأكدت مصر أنها تعمل بالتعاون مع إسرائيل للتحقيق في الواقعة التي حدثت السبت، علما بأن المنطقة الحدودية هادئة في العادة بالنظر إلى التعاون الأمني الوثيق بين الجانبين.

وعن هذه الواقعة، كشف الجيش الإسرائيلي أن فرد أمن مصريا قتل اثنين من جنوده بالرصاص في الساعات الأولى من صباح السبت بعد أن عبر السياج الحدودي. وقال المتحدث باسمه دانيال هاجري في مقابلة مع موقع واي.نت الإسرائيلي: "نفذنا عمليات تمشيط للمنطقة من لحظة إعلان الواقعة الإرهابية... تم إرسال طائرة مسيرة وعلى مسافة 1,5 كيلومتر داخل إسرائيل تم تحديد وجود مشتبه به".

وأضاف أنه بعد ذلك تبادل جنود إسرائيليون إطلاق النار مع فرد الأمن المصري مما أسفر عن مقتله ومقتل جندي إسرائيلي ثالث. فيما أعلن الجيش المصري في بيان السبت مقتل ثلاثة من عناصر الأمن الإسرائيلية وفرد أمن مصري خلال تبادل لإطلاق النار بينما كان فرد الأمن المصري يطارد مجموعة من المهربين عبر الحدود.

وقال مصدران مصريان الأحد إن فريقا يفحص مكان الواقعة وجثة فرد الأمن لمعرفة ملابسات الأمر. وأضافا أنه يجري استجواب زملاء وأقارب فرد الأمن المصري لمعرفة ما إذا كان ينتمي لإحدى الجماعات السياسية أو يعاني من اضطرابات نفسية.

فرانس24/ رويترز

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