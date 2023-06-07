الرئيس الفرنسي يعين وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفدا خاصا إلى لبنان

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفدا خاصا إلى لبنان، الذي يمر بأزمة سياسية واقتصادية خانقة. ولم تنجح النخب السياسية منذ شهور في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيال عون. وأعلن 32 نائبا من المعارضة اللبنانية الأحد ترشيح المسؤول في صندوق النقد الدولي والوزير السابق جهاد أزعور لمنصب رئاسة الجمهورية، أمام المرشح الآخر سليمان فرنجية زعيم تيار المردة والذي يعتبر مرشح فريق حزب الله وحركة أمل.

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أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفدا خاصا إلى لبنان، الذي دخل منذ مدة في أزمة سياسية واقتصادية صعبة. وبقيت البلاد حتى الآن بدون رئيس عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية طلب عدم الكشف عن اسمه إن لودريان، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة خمسة أعوام حتى 2022، سيُكلف بالمساعدة في إيجاد حل "توافقي وفعال" للأزمة اللبنانية التي تفاقمت خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020.

وقدمت قوى مسيحية ومعارضة في لبنان الأحد الوزير السابق جهاد أزعور مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، أمام سليمان فرنجية زعيم تيار المردة والمحسوب على فريق حزب الله وحركة أمل.

وعلى مدى 11 جلسة، فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية ميشال عون نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وسط انقسام بين فريق مؤيد لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق، ووجود مستقلين.

ويشغل أزعور منصب مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وقد شغل منصب وزير المال اللبناني بين 2005 و2008.

وأزعور حائز، وفق موقع صندوق النقد، على دكتوراه في العلوم المالية الدولية ودرجة عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية.

فرانس24/ أ ف ب

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