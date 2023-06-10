تركيا: خمسة قتلى في انفجار بمصنع متفجرات تابع للجيش

لقي خمسة أشخاص مصرعهم السبت في انفجار بمصنع متفجرات تابع للجيش التركي، حسبما أعلن مسؤول في العاصمة التركية أنقرة، التي تبعد عن المصنع بأربعين كيلومترا.

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جنود أتراك على دبابات في بلدة أكاكالي الحدودية في مقاطعة سانليورفا. تركيا 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
جنود أتراك على دبابات في بلدة أكاكالي الحدودية في مقاطعة سانليورفا. تركيا 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019. © أ ف ب/أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: فرانس24 تابِع
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أدى انفجار في مصنع متفجرات تابع للجيش التركي إلى مقتل خمسة أشخاص، وفق مسؤول حسب ما أفاد مسؤول السبت.

وقال محافظ العاصمة التركية أنقرة واصب شاهين للصحافيين السبت في مصنع متفجرات تابع للجش: "وفقا للمعلومات الأولية، تسبب تفاعل كيميائي في انفجار حوالي الساعة 08,45 (05,45 ت غ) في قسم تحضير الديناميت. للأسف قتل خمسة موظفين".

 

 

هذا، وقد تم انتشال جثث جميع القتلى من تحت الأنقاض وفتح المدعون تحقيقا في الحادث.

ويذكر أن المصنع يقع في منطقة المداغ على بعد 40 كلم شرقي العاصمة أنقرة وهو تابع لوزارة الدفاع التركية.

فرانس24/أ ف ب

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