إسرائيل: زعيم المعارضة يائير لبيد يدلي بشهادته ضد نتانياهو في قضايا فساد

انطلقت الاثنين في القدس، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والتي ستستمر لثلاثة أيام، يواجه فيها اتهامات بالفساد، كما يدلي فيها زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بشهادته. ويعتبر لبيد شاهدا مهما فيما يعرف باسم "الملف 1000" الذي اتهم فيه رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة.

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زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو يلوح بيده وهو يخاطب مؤيديه في مقر حزبه خلال الانتخابات العامة الإسرائيلية في القدس، 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

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يدلي زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بشهادته أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، في إطار المحاكمة التي انطلقت الاثنين بشأن قضايا فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وبث وصول لبيد إلى المحكمة حوالي التاسعة صباحا (06:00 ت:غ) على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون، ووفق مراسلة فرانس24 في القدس فإن المحاكمة ستستمر لثلاثة أيام.

ويعتبر لبيد شاهدا مهما في ما يعرف باسم "الملف 1000" الذي اتهم فيه رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة، بعد تلقيه هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) بين الأعوام 2007 و2016 من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية، بمن فيهم منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان.

ولبيد الذي تولى في تلك الفترة حقيبة وزير المالية، سيشهد عن العلاقة بين ميلشان ونتانياهو، حينما رفض طلب نتانياهو مرتين تمديد سريان قانون الإعفاءات الضريبية للعائدين من خارج البلاد بهدف منح امتيازات لصديقيه ميلشان وجيمس باكر.

من جهته، يدعي نتانياهو أنه لم يقم سوى بقبول هدايا من أصدقائه من دون أن يطلبها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 أفاد محاموه إنهم تلقوا رأيا قانونيا خبيرا يخلص إلى أن له الحق في قبول الهدايا من الأصدقاء المقربين.

يذكر أن لبيد الوسطي شغل منصب وزير المالية في حكومة نتانياهو عندما نوقش مشروع قانون يستفيد منه ميلشان في عامي 2013 و2014.

ويشتبه في أن رئيس الوزراء قام في المقابل بالترويج لمشروع ضريبي كان سيوفر صديقه بفضله ملايين الدولارات، ولكن وزير المالية عارض المشروع.

بدأت محاكمة نتانياهو في أيار/مايو 2020 وهي الأولى في إسرائيل لرئيس وزراء في منصبه، فيما ينفي التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.

فاز بنيامين نتانياهو مع حلفائه من الأحزاب اليمينية المتشددة والمتطرفة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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