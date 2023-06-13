الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة إلى الصين تستمر أربعة أيام

يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء بزيارة إلى الصين تستمر أربعة أيام يلتقي خلالها الرئيس شي جينبينغ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا". وتسعى بكين لأداء أدوار وساطة لتعزيز علاقتها بالشرق الأوسط في تحد للنفوذ الأمريكي ضارب الجذور في هذه المنطقة.

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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بكين الثلاثاء في زيارة تستمر أربعة أيام سيلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الصينيين يتقدمهم الرئيس شي جينبينغ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين قد قال الأسبوع الماضي للصحافيين إن عباس "أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية-الفلسطينية الجيدة والودية تقليديا".

لا تدخر الصين جهدا لتعزيز علاقتها بالشرق الأوسط في تحد للنفوذ الأمريكي ضارب الجذور في هذه المنطقة. وهي تسعى لأداء أدوار وساطة فيها، إذ أثمرت وساطة قامت بها بين إيران والسعودية في استئناف البلدين الخصمين في آذار/مارس علاقاتهما الدبلوماسية.

وكان شي قد التقى الرئيس الفلسطيني في كانون الأول/ديسمبر بالسعودية وتعهد "السعي من أجل حل مبكر وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".

فرانس24/ أ ف ب

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