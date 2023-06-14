إصابة جندي سوري بجروح خطيرة في ضربة جوية إسرائيلية قرب العاصمة دمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بإصابة جندي بجروح خطيرة فجر الأربعاء، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطا قرب دمشق. وقال التلفزيون الرسمي السوري في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، إنه سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق. وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق عدة.

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أصيب جندي سوري بجروح خطيرة فجر الأربعاء، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطا قرب دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق عدة.

وفجر الأربعاء، أفاد مراسل لوكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 01:05 من فجر الأربعاء (22:05 الثلاثاء توقيت غرينتش)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط جنوب غرب دمشق".

وأدى القصف إلى "إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية"، وفق المصدر.

وأكد المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011، تسبب بمقتل حوالي نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

فرانس24/ أ ف ب

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