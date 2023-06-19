واشنطن منزعجة من خطط إسرائيل بشأن البناء في الضفة الغربية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده "منزعجة للغاية" من عزم الحكومة الإسرائيلية تقديم الآلاف من تصاريح البناء الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن واشنطن تطالب تل أبيب بالعودة إلى الحوار الذي يهدف إلى وقف التصعيد، معتبرا أن مثل هذه القرارات تجعل من الصعب التوصل إلى حل الدولتين و"تشكل عقبة أمام السلام".

فلسطينيون قرب منزل تضرر في غارة إسرائيلية في مخيم بلاطة بالضفة الغربية، 22 أيار/مايو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية" من عزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المتحدث أن واشنطن تدعو إسرائيل إلى العودة إلى الحوار الذي يهدف إلى وقف التصعيد.

وقال المتحدث في بيان "تعارض الولايات المتحدة وفقا لسياستها القائمة منذ وقت طويل مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك