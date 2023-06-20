السلطات العراقية تحدد 18 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

تم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في العراق إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل بعد أن كانت مقررة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء. ولم تبرر السلطات في بيانها هذا التأجيل.

أفراد من قوات الأمن العراقي يصطفون خارج مركز اقتراع في انتظار الإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت الخاص، قبل يومين من الانتخابات البرلمانية العراقية، في بغداد، العراق، 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

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أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء إرجاء موعد انتخابات مجالس المحافظات من 6 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.

وتضمن البيان أن "مجلس الوزراء يحدد يوم 18 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".

لم تبرر السلطات أسباب تأجيل الاقتراع.

ويذكر أن هذه الانتخابات تشمل 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان/أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.

وكان مقررا إجراؤها في العام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، وهو من بين مطالب المتظاهرين.

يرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني في هذه المجالس أرضا خصبة للفساد.

وفي وقت سابق، اعترض النائب علاء الركابي رئيس كتلة امتداد المنبثقة عن احتجاجات 2019 على عودة المجالس. وقال حينذاك لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة وكانت أحد أبواب الفساد ولم تنتج شيئاً".

واستنادا للدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

فرانس24/ أ ف ب

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