الضفة الغربية: حملة اعتقالات واسعة غداة مقتل أربعة إسرائيليين في هجوم

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

نفذ الجيش الإسرائيلي الأربعاء حملة اعتقالات بقرية عوريف، في الضفة الغربية المحتلة، غداة هجوم قرب مستوطنة يهودية أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين. وجاء الهجوم بعد يوم من مقتل شاب فلسطيني قرب بيت لحم (جنوب الضفة الغربية) وسبعة آخرين خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين (شمال الضفة) أدت إلى إصابة العشرات بجروح.

تنتهج إسرائيل سياسة هدم منازل منفّذي العمليات التي تستهدف جنودها أو مواطنيها وتقول إنّها تقوم بذلك لردعهم، لكن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تعتبرها وسيلة انتقامية وعقابا جماعيا.

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قام الجيش الإسرائيلي الأربعاء بعدة اعتقالات في قرية عوريف بالضفة الغربية المحتلة غداة هجوم مسلح نفذه فلسطينيان من القرية ذاتها قرب مستوطنة عيلي اليهودية وأسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وقال في بيان إن الجنود المنتشرين في قرية عوريف "يحاولون وضع مخططات لمنازل الإرهابيين" الذين نفذوا الهجوم قرب مستوطنة، فيما نقلت وكالة وفا عن رئيس مجلس قرية عوريف عبد الحميد شحادة أن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل واعتقلت عددا من المواطنين".

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وقتل المهاجمان الفلسطينيان بعدما قاما بإطلاق النار ما أدى إلى مقتل اثنين من سكان مستوطنة عيلي وشاب من وسط إسرائيل. أما القتيل الرابع فهو فتى يبلغ من العمر 17 عاما من وسط إسرائيل.

ونفذ الهجوم غداة مقتل شاب فلسطيني قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية المحتلة وسبعة آخرين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في شمال الضفة، أسفرت عن إصابة العشرات بجروح بينهم أكثر من عشرين إصابة بين خطرة وحرجة .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء استشهاد الفتاة سديل غسان نغنغية (15 عاما) "متأثرة بإصابتها قبل يومين (الإثنين) برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين".

فرانس24/ أ ف ب

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