سوريا تعلن تصديها لضربات جوية إسرائيلية على محيط حمص

قالت وسائل إعلام رسمية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي بالصواريخ" استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وجرى إسقاط معظم الصواريخ. وقال بيان للجيش إن الصواريخ التي حلقت فوق أجزاء من العاصمة اللبنانية بيروت أصابت مواقع في محيط مدينة حمص، ولم تسفر إلا عن أضرار مادية.

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شنت إسرائيل ضربات جوية قرب مدينة حمص الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا الأحد عن مصدر عسكري.

وقال المصدر: "حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وفي 14 حزيران/يونيو، أصيب جندي سوري جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطا قرب دمشق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقتذاك، بأن القصف طال "مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران".

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011، تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.

فرانس24/ أ ف ب

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