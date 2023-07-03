مقتل فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مركز قيادة لمسلحين في مدينة جنين بالضفة الغربية، في غارة نفذها في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، قال سكان محليون إنها أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وجرى خلالها إطلاق صاروخ من الجو. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قصف "مركز عمليات مشتركة" كان بمثابة مركز قيادة لمقاتلين من كتيبة جنين، وهي وحدة مسلحة تتألف من مقاتلين من عدة جماعات.

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أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أنه يقصف أهدافا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، في إطار "عملية واسعة لمكافحة الإرهاب"، أدت بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر.

وتعد مدينة جنين ومخيم اللاجئين المجاور لها مسرحا منتظما لمواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "مواطنا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في قصف الاحتلال (الإسرائيلي) لجنين".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته قصفت "مركز عمليات مشتركة"، زعم أنه يشكل مركز قيادة لمقاتلين من "كتيبة جنين"، وهي وحدة مسلحة.

وقال الجيش إن العملية فجر الاثنين استهدفت موقعا "للمراقبة والاستطلاع"، فضلا عن منشأة لتخزين الأسلحة، ومخبأ لمن زعم أنهم مسلحون نفذوا هجمات على أهداف إسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة.

ونشر صورة التقطت من الجو، تظهر ما قال الجيش الإسرائيلي إنه الهدف، وتشير إلى أن المبنى المستهدف كان يقع بالقرب من مدرستين ومركز طبي.

ودأبت القوات الإسرائيلية على شن هجمات في جنين بشمال الضفة الغربية.

فرانس 24/ أ ف ب

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