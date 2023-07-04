إسرائيل: عملية دهس وطعن في تل أبيب تسفر عن سبعة جرحى

أسفرت عملية دهس عن إصابة سبعة جرحى في تل أبيب بإسرائيل الثلاثاء. وقال رئيس شرطة تل أبيب إن المشتبه به في الحادث فسلطيني. يأتي هذا بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية لليوم الثاني بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والتي تسببت بمقتل 10 فلسطينيين الإثنين.

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قوات الأمن الإسرائيلية وعمال الطوارئ يعملون في موقع عملية دهس بسيارة في تل أبيب، 4 يوليو/تموز 2023.

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أصيب سبعة أشخاص بجروح في عملية دهس في تل أبيب تمكنت الشرطة خلالها من شل حركة السائق، حسبما أعلنت الشرطة وخدمة الإسعاف الإسرائيلية، يأتي هذا بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشرطة في بيان باللغة العربية "تلقت شرطة إسرائيل بلاغا عن مركبة دهست عددا من المواطنين في شارع بنحاس روزين في مدينة تل أبيب". وتم شل حركة السائق. وقال رئيس شرطة تل أبيب إن المشتبه به في حادث الدهس بالسيارة فلسطيني من الضفة الغربية.

وقالت خدمة الإسعاف إنه في أعقاب الهجوم في تل أبيب يقوم المسعفون بتقديم العلاج ويحيلون إلى المستشفى سبعة جرحى بينهم امرأة في حالة خطيرة عمرها 46 سنة.

وأكدت الشرطة وفق المعلومات الأولية أن السيارة التي كانت متجهة من الجنوب إلى الشمال اصطدمت بمشاة في شارع بنحاس روزين، وأن السائق "نزل من السيارة وطعن آخرين بأداة حادة. مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة".

عملية عسكرية هي الأوسع منذ عقدين في جنين

وتشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين والمخيم المحاذي لها منذ فجر الإثنين استخدمت فيها عربات مدرعة وجرافات عسكرية ونفذ خلالها الجيش ضربات بطائرات مسيرة. وتشارك في العملية وحدات النخبة من مختلف قوات الجيش والأمن وحرس الحدود.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش قتل الإثنين عشرة فلسطينيين في مخيم جنين فيما أصيب نحو مئة فلسطيني، عشرون منهم إصاباتهم خطرة.

ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى ما لا يقل عن 187 فلسطينياً، و25 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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