بعد 10 أعوام من القطيعة.. تركيا ومصر ترفعان مستوى التمثيل الدبلوماسي وتتبادلان السفراء

دبلوماسية

أعلنت وزارتا الخارجية المصرية والتركية الثلاثاء رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتعيين سفيرين لأول مرة منذ عشر سنوات. وكانت المشاورات بهذا الشأن قد بدأت قبل عامين.

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توثق هذه الصورة التي نشرتها وزارة الخارجية المصرية لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أضنة بوسط تركيا، 27 فبراير/شباط 2023

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صرحت وزارتا الخارجية المصرية والتركية الثلاثاء أنه تم رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى تعيين السفراء لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها منذ طرد القاهرة للسفير التركي عام 2013

وبدأت المشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في أنقرة والقاهرة في عام 2021 مع سعي تركيا إلى تحسين العلاقات مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.

وتسارعت وتيرة العودة إلى الوضع الدبلوماسي الطبيعي بين أنقرة والقاهرة بعدما تصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بالدوحة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

واتفق السيسي وأردوغان في مايو/أيار على تبادل سفيرين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن عمرو الحمامي سيصبح سفيرا لمصر لدى أنقرة بينما رشحت تركيا صالح موتلو شن سفيرا لدى القاهرة.

ولم يتبادل البلدان سفيرين منذ 2013 حين طردت مصر السفير التركي واتهمت أنقرة بدعم منظمات تعمل على تقويض استقرارها.

فرانس24/رويترز

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