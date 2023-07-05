الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعلن "رسميا" انتهاء العملية العسكرية في جنين

النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي

صرحت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية قد "انتهت رسميا". وأدت العملية التي استمرت يومين إلى مقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي. وأكدت الناطقة بأن جميع الجنود الإسرائيليين المشاركين في العملية قد انسحبوا من جنين.

جنديان إسرائيليان مشاركان في عملية عسكرية واسعة في جنين بالضفة الغربية، 4 يوليو/تموز 2023.

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن عمليته العسكرية الواسعة التي كانت مستمرة منذ يومين في جنين بالضفة الغربية المحتلة قُتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.

وأفادت ناطقة باسم الجيش لوكالة الأنباء الفرنسية "العملية انتهت رسميا وغادر الجنود منطقة جنين".

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وكان الجيش الإسرائيلي قد باشر فجر الإثنين أوسع عملية له منذ سنوات عدة في الضفة الغربية المحتلة مستخدما مئات الجنود وموجها ضربات بمسيرات ومستخدما جرافات عسكرية.

وباشرت القوات الإسرائيلية انسحابها من منطقة جنين مساء الثلاثاء على ما أفاد ناطق عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية.

وشنت إسرائيل بعد ذلك غارات جوية على قطاع غزة بعدما اعترضت خمسة صواريخ أطلقت باتجاه أراضيها من القطاع.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن الغارة استهدفت موقعا عسكريا لحركة حماس في شمال غزة من دون وقع إصابات.

خلال العملية في مخيم جنين للاجئين قال الجيش الإسرائيلي إنه كشف مخابئ ومخازن أسلحة ونفقا تحت الأرض يستخدم لتخزين المتفجرات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن هجوم الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا.

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده "برصاص حي" مساء الثلاثاء في العملية.

فرانس24/ أ ف ب

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