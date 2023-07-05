غزة: غارات جوية إسرائيلية على القطاع ردا على إطلاق صواريخ

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت القوات الإسرائيلية أنها شنت صباح الأربعاء غارات جوية على أهداف في قطاع غزة. وجاءت هذه الغارات ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأشارت مصادر أمنية فلسطينية بأن الغارات لم تؤدِّ لوقوع إصابات.

الدخان والنيران تتصاعد خلال غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة، 5 يوليو/تموز 2023.

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أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه شن غارات جوية على أهداف في قطاع غزة الأربعاء ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان: "ردا على الصواريخ التي أطلقت في وقت سابق الليلة (الأربعاء)، يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا بشن غارات على قطاع غزة".

وأشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن الغارات استهدفت موقعا عسكريا لحركة حماس في شمال غزة دون وقوع إصابات.

فرانس24/ أ ف ب

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