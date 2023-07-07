قتيلان فلسطينيان خلال مداهمة القوات الإسرائيلية مدينة نابلس بالضفة الغربية

قتلت قوات الأمن الإسرائيلية الجمعة فلسطينيين اثنين، في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، يشتبه الجيش بإطلاقهما النار على الشرطة هذا الأسبوع، ما أدى لاندلاع مواجهات بين المواطنين والقوات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.

© أ ف ب

القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيين اثنين في مداهمة مدينة نابلس بالضفة الغربية، 7 تموز/ يوليو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

داهمت القوات الإسرائيلية الجمعة مدينة نابلس بالضفة الغربية وقتلت فلسطينيين يشتبه في إطلاقهما النار على الشرطة هذا الأسبوع.

وذكر الجيش أن القوات داهمت مدينة نابلس وقتلت الرجلين إثر تبادل لإطلاق النار.

اقرأ أيضامدير مركز القدس للدراسات: سلوك إسرائيل بالضفة الغربية أدى إلى تصاعد "المقاومة الفلسطينية"

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن القوات الاسرائيلية "اقتحمت البلدة القديمة (في نابلس) وحاصرت أحد المنازل قبل أن تعدم بالرصاص الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين".

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين المواطنين والقوات الإسرائيلية بعد ذلك وأسفرت عن إصابة ثلاثة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك