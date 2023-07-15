نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمستشفى إثر شعوره بوعكة صحية

إثر شعوره "بالدوار"، نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت إلى المستشفى، وفق ما أعلنه مكتبه في بيان. وأضاف المكتب، نقلا عن بيان للمستشفى، "إنه في حالة جيدة ويخضع لفحوصات طبية". وفي بيان آخر، أوضح أن "الفحوصات الأولية أظهرت نتائج طبيعية"، مضيفا أن "التقييم الأولي" هو الإصابة "بالجفاف". وكان نتانياهو نقل إلى المستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول، وقال مكتبه وقتها إنه شعر بتوعك أثناء أدائه الصلاة الختامية يوم الغفران.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء جلسة منح الثقة لحكومته في الكنيست، 29 كانون الأول/ديسمبر 2022.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الأخير نقل إلى المستشفى السبت بعدما شعر "بدوار"، مشيرا إلى أن نتانياهو البالغ 73 عاما كان على الأرجح مصابا بالجفاف، ولكنه "في حالة جيدة".

وقال المكتب، نقلا عن بيان لأكبر مستشفى في إسرائيل يقع في تل أبيب، إن "رئيس الوزراء وصل إلى مركز شيبا الطبي قبل فترة قصيرة". وأضاف البيان "إنه في حالة جيدة ويخضع لفحوصات طبية".

وفي بيان آخر، قال المكتب إن نتانياهو أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل. وأضاف "اليوم، شعر بدوار خفيف، وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا". وتابع أن "الفحوصات الأولية أظهرت نتائج طبيعية"، مضيفاً أنّ "التقييم الأولي هو الجفاف". وأشار المكتب إلى أن رئيس الحكومة سيخضع لسلسلة من الفحوص الإضافية.

وأعيد انتخاب نتانياهو في نهاية العام الماضي، ويرأس حاليا ائتلافا يمينيا متشددا، وأدى إصلاحه القضائي المقترح إلى اندلاع تظاهرات أسبوعية منذ كانون الثاني/يناير. ويلاحق في قضايا فساد وهو ما ينفيه.

وكان نتانياهو نقل في تشرين الأول/أكتوبر إلى المستشفى خلال الليل. وقال مكتبه وقتها إنه شعر بتوعك أثناء أدائه الصلاة الختامية يوم الغفران.

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك