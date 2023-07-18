وزير الجيوش الفرنسي يكشف من بغداد عن جولة تدريبات عسكرية جديدة بين البلدين

يلتقي وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أثناء الزيارة التي يجريها الثلاثاء إلى بغداد بعدد من العسكريين الفرنسيين الموجودين في العراق بإطار التحالف الدولي. كما التقى بنظيره العراقي ثابت العباسي الذي رحب بالتعاون بين البلدين آملا أن يكون اجتماعهما "مثمرا". وسيقوم الجيش الفرنسي بدورة تدريبات مع نظيره العراقي تمتد لعامين بمشاركة 80 مدربا فرنسيا يتناوبون على تدريب ما يعادل 5 كتائب، أي 2100 عسكري عراقي.

© أ ف ب/ أرشيف

جندي عراقي يسير في قاعدة القيارة الجوية، العراق، 26 آذار/مارس 2020.

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كشف وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الثلاثاء أثناء زيارة يجريها إلى بغداد، حيث كان باستقباله نظيره العراقي، عن جولة تدريبات جديدة سيقوم بها الجيش الفرنسي مع الجيش العراقي.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الفرنسي الذي زار قطر كذلك الإثنين، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقائد عملية "العزم الصلب"، وهو تحالف دولي يحارب تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

وبدأ زيارته الثلاثاء بلقاء وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي الذي رحب بـ"اجتماع مثمر". وقال الوزير العراقي خلال مؤتمر صحفي "راجعنا العلاقة الفرنسية العراقية بشكل مجمل"، مضيفا "ناقشنا كذلك تواجد القوات الفرنسية ضمن التحالف الدولي والدور المهم الذي يقومون به في مجال مكافحة الإرهاب وبقايا تنظيم" الدولة الإسلامية.

رحب لوكورنو من جهته بـ"العمل الحاسم" للقوات الفرنسية في العراق، إلى جانب القوات العراقية، و"شركاء آخرين من بينهم الشريك الأمريكي". وأضاف "أمامنا حاليا خارطة طريق ثنائية لتعزيزها وتوطيدها"، متحدثا عن "دورة تدريب فريدة مقبلة، نطلق عليها اسم -كتيبة الصحراء-".

وتضم الدورة التي تمتد لعامين، 80 مدربا فرنسيا سيتناوبون "على تدريب ما يعادل 5 كتائب، أي 2100 عسكري عراقي"، وفق الوزير. وقال لوكورنو إن المبادرة "تجمع العديد من التدريبات المتنوعة التي نحن بصدد إنجازها في بولندا، للجنود الأوكرانيين".

وناقش الوزيران كذلك مسألة التسليح، لا سيما في ما يتعلق "بأمن المجال الجوي" العراقي، كما أضاف الوزير الفرنسي.

وتحدث كذلك عن "المناقشات" التي تجريها بغداد مع مجموعة "تاليس" الفرنسية، موضحا أن "الأمور تتقدم جيدا بالفعل، لا سيما بخصوص الرادار جي أم 400، والمناقشات سوف تستمر بشأن معدات أخرى ورادارات أخرى".

ويلتقي الوزير الفرنسي عسكريين فرنسيين موجودين في العراق في إطار التحالف الدولي. ويتوجه الأربعاء إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.

في كانون الثاني/يناير وخلال زيارة إلى باريس، التقى رئيس الوزراء العراقي ممثلين عن مجموعتي "تاليس" و"داسو" الفرنسيتين وشركة "إيرباص" الأوروبية لتصنيع الطائرات، لمناقشة التزود المحتمل لبغداد برادارات وطائرات رافال ومروحيات عسكرية.

في أيار/مايو، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، أجرت القوتان الجويتان الفرنسية والعراقية تدريباً مشتركا في العراق بمشاركة مقاتلات رافال.

فرانس24/ أ ف ب

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