الرئيس المصري يصدر عفوا عن الباحث الحقوقي باتريك زكي المحكوم بالسجن ثلاث سنوات والمحامي محمد الباقر

قالت الرئاسة المصرية الأربعاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن الباحث الحقوقي باتريك زكي المحكوم بالسجن ثلاث سنوات لتنديده بالتمييز بحق المسيحيين الأقباط في مصر، والمحامي محمد الباقر.

© أ ف ب

إعلان اقرأ المزيد

قال محاميان ومصدر بالرئاسة المصرية الأربعاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن الباحث الحقوقي باتريك زكي والمحامي محمد الباقر.

وكان قد انسحبت الثلاثاء ثلاث شخصيات حقوقية مصرية من "الحوار الوطني" الذي أطلقته الحكومة بعد أن حُكم على الباحث المصري باتريك زكي الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات لتنديده بالتمييز بحق المسيحيين الأقباط في مصر.

وبعد مثوله أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة بشمال القاهرة الثلاثاء، اقتيد زكي الذي سبق وتم احتجازه مدة 22 شهرا قبل أن يُفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى السجن، وفق حسام بهجت مؤسس منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وليس من الممكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر.

ونددت منظمة العفو الدولية "بالحكم الفاضح" معتبرا أن "صورة باتريك أثناء اقتياده خارج قاعة المحكمة مرعبة".

وبعد النطق بالحكم، أعلنت ثلاث شخصيات معارضة انسحابها من الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة في مطلع أيار/مايو لمناقشة كل القضايا الخلافية قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

وأعلن المحامي نجاد البرعي في تغريدة أن "الحكم على الحقوقي باتريك زكي بالحبس (...) جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني بلا جدوي (...) اعتذر عن الفشل".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك