محتجون يضرمون النار بالسفارة السويدية في بغداد عشية تجمع يعتزم منظموه حرق المصحف في ستوكهولم

أضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد، الخميس، خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف. وتصاعد الدخان من مبنى السفارة، المحاط بعشرات المتظاهرين، وسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب.

تجمع أمام السفارة السويدية في بغداد بعد يوم من حرق متظاهر نسخة من القرآن الكريم في السويد. العراق 29 حزيران/يونيو 2023.

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اقتحم مئات من المحتجين السفارة السويدية في بغداد، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وأشعلوا فيها النيران، وفقا لمصدر مطلع وشاهد من رويترز.

وذكر المصدر أن أيا من موظفي السفارة لم يصب بأذى، وامتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل. ولم يرد مسؤولو السفارة السويدية في بغداد حتى الآن على طلبات للتعليق.

ودعا أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى ذلك الاحتجاج قبل إحراق متوقع آخر لنسخة من المصحف في السويد. وأدى إحراق المصحف في السابق إلى احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وأظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو نشرتها قناة واحد بغداد، وهي قناة شهيرة على تيلغرام تدعم الصدر، تجمع أشخاص حول السفارة في حوالي الساعة الواحدة من صباح الخميس (22:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، واقتحامهم مجمع السفارة بعد ساعة تقريبا.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت لاحقا دخانا يتصاعد من مبنى داخل مجمع السفارة. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة المقاطع.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أحد داخل السفارة عند اقتحامها.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، إنه شاهد من سطح مبنى في الحي الذي تقع فيه السفارة السويدية الدخان يتصاعد من مبنى السفارة، المحاط بعشرات المتظاهرين، وسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب.

فرانس24/ أ ف ب

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