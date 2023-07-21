تركيا: أردوغان يستضيف نتانياهو وعباس نهاية يوليو الجاري

أعلنت أنقرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد أيام من زيارة متوقعة أخرى لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وكانت إسرائيل وتركيا في الماضي حليفتين مقربتين في المنطقة ثم تدهورت العلاقات قبل أكثر من 10 سنوات بعدما طردت أنقرة السفير الإسرائيلي في أعقاب هجوم إسرائيل في عام 2010 على سفينة قادت أسطولا يحمل مساعدات إلى قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 10 مواطنين أتراك.

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أعلنت الرئاسة التركية، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 28 أيار/يوليو خلال زيارة دولة.

وقالت الرئاسة في بيان إنه سيتم استقبال المسؤول الإسرائيلي بعد أيام قليلة من استقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المتوقع في 25 تموز/يوليو.

وأضافت أن "الرئيس رجب طيب أردوغان سيستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشكل منفصل في تركيا خلال الأسبوع نفسه".

وأوضحت الرئاسة التركية أن الأمر يتعلق بهذه المناسبة ببحث "العلاقات التركية الفلسطينية وآخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى جانب قضايا دولية راهنة أخرى".

وبعد عدة سنوات من الأزمة، تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل تدريجيا خلال العام الماضي مع عدة زيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى أنقرة.

رغم ذلك، أدانت تركيا بشدة الاشتباكات التي وقعت في المسجد الأقصى في القدس في أوائل نيسان/أبريل، وقد قال أردوغان حينها إن إسرائيل تجاوزت "الخط الأحمر".

فرانس24/ أ ف ب

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