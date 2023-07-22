الضفة الغربية المحتلة: مقتل فلسطيني عمره 19 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نابلس

قتل فلسطيني يبلغ 19 عاما الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سبسطية بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية. من جهته، تحدث الجيش الإسرائيلي في بيان عن "محاولة دهس".

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قتل فلسطيني يدعى فوزي هاني مخالفة ويبلغ 19 عاما، برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة سبسطية بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة.

وتحدث الجيش الإسرائيلي في بيان عن "محاولة دهس"، موضحا أن قواته "ردت بإطلاق النار على المشتبه بهم الذين كانوا في السيارة وتم تحييد السائق". وأضاف الجيش أن "مشتبها به" آخر اعتقل.

وقال حرس الحدود الإسرائيلي إن "اضطرابات عنيفة" اندلعت "رشق خلالها مشتبه بهم بحجارة ومتفجرات" قوات الاحتلال التي كانت تضم حينها رجال شرطة وجنودا.

ومخالفة هو ثاني فلسطيني قُتل برصاص القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية منذ الجمعة. وكان محمد البايض (17 عاما) قتل بالرصاص قرب مدينة رام الله، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

يأتي الحادث وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية بعد سلسلة هجمات فلسطينية على مستوطنين إسرائيليين وأعمال عنف من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين.

فرانس24/ أ ف ب

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