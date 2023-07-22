العراق يسعى لطمأنة البعثات الدبلوماسية الأجنبية بخصوص أمنها على أراضيه

جددت الحكومة العراقية السبت في بيان "خطابها للبعثات الدبلوماسية المقيمة" أنها "مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات"، وذلك غداة اقتحام مئات المحتجين لسفارة السويد في بغداد احتجاجا على خطط لحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم.

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اقتحم محتجون السفارة السويدية ببغداد وأضرموا فيها النار خلال مظاهرة ضد تجمع ينوي منظمه حرق القرآن في ستوكهولم، 20 تموز/يوليو 2023.

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غداة اقتحام مئات المحتجين لسفارة السويد في بغداد، سعت الحكومة العراقية السبت إلى طمأنة البعثات الدبلوماسية بخصوص أمنها في البلاد، وشددت على أنها لن تسمح بتكرار ما حدث الجمعة.

وأكدت الوزارة وزارة الخارجية العراقية في بيان "الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتجدد خطابها للبعثات الدبلوماسية المقيمة أن الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات".

وأضافت: "ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد عمل لا يمكن السماح بتكراره... أي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية".

وقد اقتحم مئات المحتجين سفارة السويد في بغداد وأضراموا النار فيها احتجاجا على خطط لحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم. كما طرد العراق السفيرة السويدية.

فرانس24/ رويترز

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