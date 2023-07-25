إسرائيل: احتجاجات ليلية حاشدة بالقدس وتل أبيب بعد إقرار البرلمان بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي

قالت مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة إن الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل على خطة قانون إصلاح القضاء استمرت الاثنين، مشيرة إلى أنها اشتدت وتضاعفت ليلا في القدس وتل أبيب بعد إقرار البرلمان بندا رئيسيا في هذه الخطة. والبند هو إلغاء حجة "المعقولية" التي تعد أداة إجرائية بمتناول الجهاز القضائي وخصوصا لدى قضاة المحكمة العليا لمراقبة عمل السلطة التنفيذية أي الحكومة ووزاراتها والهيئات التابعة لها. وإلغاؤها يُعتبر، بالنسبة لمعارضي الإصلاح، مسا بقرارات وهيبة المحكمة.

06:01 الشرطة الإسرائيلية تفرق متظاهرين في تل أبيب احتشدوا للاحتجاج على قانون الإصلاح القضائي. 24 يوليو/تموز 2024. © أ ف ب