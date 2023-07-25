ثلاثة قتلى فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء قتل ثلاثة فلسطينيين قائلا إنهم فتحوا النار على قواته من سيارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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قتل ثلاثة فلسطينيين الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إنهم فتحوا النار على قواته من سيارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في نابلس" بدون تحديد هوياتهم، فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان "تحييد" ثلاثة فلسطينيين فتحوا النار على جنود في حي السامرية في نابلس.

من جانبه، هنأ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الجيش عبر منصة تويتر وقال إن الحادث وقع عند جبل جرزيم المطل على نابلس.

وعرض تلفزيون فلسطين لقطات لمركبة عسكرية تمنع الوصول إلى المنطقة التي حدثت بها الواقعة، بما في ذلك سيارة إسعاف، وبدا أن الجنود يجرون عملية تفتيش.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ أكثر من عام مع تزايد المداهمات الإسرائيلية وهجمات الشوارع الفلسطينية وهجمات المستوطنين في القرى الفلسطينية.

ومدينة نابلس بشمال الضفة الغربية من المناطق المعروفة بكونها من مراكز المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وانهارت محادثات بشأن إقامة الدولة رعتها الولايات المتحدة في 2014 ولا توجد أي مؤشرات على إحيائها، في حين تواصل إسرائيل حكمها العسكري للملايين من الفلسطينيين وتتوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية، والتي تعتبرها معظم الدول غير قانونية.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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