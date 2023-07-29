انقطاع الكهرباء في كافة أنحاء العراق جراء "حادث حريق"

انقطعت الكهرباء في كافة أنحاء العراق السبت جراء "حادث حريق" في محطة كهربائية، حسبما أفادت وزارة الكهرباء. وتشهد البلاد انقطاعا متكررا في الكهرباء يصل إلى عشر ساعات يوميا وسط ارتفاع درجات الحرارة حتى 50 درجة مئوية في هذه الفترة من العام.

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أفادت وزارة الكهرباء في العراق أن "حادث حريق" في محطة كهربائية تسبب السبت بانقطاع التيار في أرجاء البلاد. وأضافت أن العمل جار لإعادته "خلال الساعات المقبلة". يذكر أن درجات الحرارة في هذه الفترة من العام تبلغ 50 درجة مئوية.

ويعد ملف الكهرباء ملفا حساسا في العراق، حيث يعيش سكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعا متكررا للكهرباء قد يصل إلى عشر ساعات، ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة صيفا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "تعرضت المنظومة الكهربائية اليوم السبت في الساعة الثانية عشر ظهراً واربعين دقيقة لانطفاء تام بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة".

"تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة"

وأكّد المتحدّث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لوكالة الأنباء الفرنسية أن الانقطاع طال "عموم العراق". وفي وقت لاحق، أوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل بـ"بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة تتولى التحقيق وبيان أسباب الحريق الذي حصل بمحطة البكر التحويلية الثانوية"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأوضح بيان وزارة الكهرباء أن الحريق أدى "إلى انفصال الخطوط الناقلة" بين وسط وجنوب البلاد و"انفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج". وأضاف البيان أن العمل "جارٍ وبشكل سريع... على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة والخطوط الناقلة تباعاً وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة".

ترد في البنى التحتية واعتماد على الغاز الإيراني

ويعود الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في العراق خصوصا إلى التردي في البنية التحتية الذي يعاني منه العراق بسبب عقود من النزاعات وبسبب الفساد وسوء الإدارة. وعلى الرغم من أنه بلد غني بالنفط، لكن تعتمد المحطات الكهربائية في العراق بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران التي تقطع الإمدادات مرارا ما يزيد من سوء الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

ولسد النقص، يلجأ البعض إلى استخدام المولدات الكهربائية التي لا تكفي أحيانا لتأمين الاحتياجات اليومية، كتشغيل المكيّفات. ولعلاج انقطاع الكهرباء، تحتاج المحطات العراقية إلى إنتاج 32 ألف ميغاواط يوميا. لكن الإنتاج ما زال بعيدا عن ذلك، وإن وصل في بعض الأحيان إلى 26 ألف ميغاواط، وفق السلطات.

فرانس24/أ ف ب

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