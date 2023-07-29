قتلى في هجوم نفذته تركيا شمال شرق سوريا

أفاد بيان صادر عن الإدارة الكردية المستقلة في شمال شرق سوريا، أن تركيا نفذت هجوما بطائرة مسيرة قرب الحدود مع تركيا الجمعة، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية.

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دخان يتصاعد فوق بلدة رأس العين السورية، في صورة مأخوذة من مدينة جيلان بينار التركية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

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لقي أربعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية مصرعهم في وقت متأخر الجمعة، في هجوم شنته طائرة مسيرة قرب الحدود مع تركيا، وفق بيان صادر عن الإدارة الكردية المستقلة في شمال شرق سوريا.

وتستهدف القوات التركية بالمسيرات والسلاح المدفعي بين حين وآخر مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، القوى العسكرية التابعة للإدارة الذاتية وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، في شمال سوريا وشمال شرقها. وقد كثفت وتيرة استهدافاتها خلال الأسابيع الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية، شكلت، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، رأس حربة في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا. إلا أن أنقرة التي شنت ثلاث هجمات سابقا في سوريا، تصنفها "إرهابية".

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تهيمن على قوات سوريا الديموقراطية ، فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا ضدها والذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية.

وأفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان أن طائرة مسيرة تركية استهدفت "قرية خربة خوي في منطقة عامودا، حيث ارتقى أربعة من مقاتلي واجب الدفاع الذاتي إلى مرتبة الشهادة".

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ بريطانيا مقرا ولديه شبكة واسعة من المصادر على الأرض، إن المسيرة هاجمت معسكر تدريب في محافظة الحسكة، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر قوات سوريا الديوقراطية وإصابة ثمانية.

وأشار المرصد إلى أن هذا الاستهداف هو الثاني بالطائرات المسيرة التركية لمناطق ريف الحسكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المرصد أنه في 20 حزيران/يونيو قتل ثلاثة موظفين من الإدارة الكردية بطائرة مسيرة في ريف مدينة القامشلي.

وأحصى المرصد مقتل 28 شخصا منذ بداية العام بضربات جوية تركية بينهم 10 مدنيين و35 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية أو قوات حليفة لها.

وتسيطر تركيا على شريط حدودي واسع في سوريا. وبعد قطيعة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، بدأت أنقرة خلال الأشهر الماضية مباحثات مع دمشق برعاية روسية تتعلق باستئناف العلاقات.

فرانس24/ أ ف ب

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