إسرائيل: المحكمة العليا تبدأ النظر في أول الطعون ضد تعديلات النظام القضائي

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس في أول طعن من مجموعة طعون ضد إجراءات تتخذها الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وتسببت في أزمة هزت إسرائيل على مدى شهور. ويتعلق الطعن بتعديل على "قانون أساسي" يضع شروطا محدودة لاعتبار رئيس الوزراء غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدا للأهلية، وإقالته من المنصب.

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شرعت المحكمة العليا في إسرائيل الخميس النظر في أول الطعون ضد تعديلات النظام القضائي التي يسعى لإقرارها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحكومته الائتلافية المنتمية للتيار الديني القومي، الأمر الذي أحدث أزمة داخلية غير مسبوقة تخللتها مظاهرات بشكل منتظم احتجاجا على الخطوة.

ويفرض التعديل، الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار، على "قانون أساسي" يعد بمثابة دستور، قيودا على الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدا للأهلية، وإقالته من المنصب. ويريد مقدمو الطعن، الذين تدعمهم المدعية العامة في حكومة نتانياهو، إلغاءه.

ويُحكم ثلاثة قضاة بين طرفي القضية، المحكمة العليا ضد الكنيست أو البرلمان.

في هذا السياق، اختارت صحيفة يسرائيل هيوم اليومية واسعة الانتشار عنوانا رئيسيا لها "الصدام بين دوائر الحكم-الاختبار الأول".

واعتبر أنصار نتانياهو، الذي عاد في أواخر ديسمبر/كانون الأول ليقضي ولاية سادسة في الحكم بما يشكل فترة قياسية، طعن اليوم الخميس وطعونات أخرى الشهر المقبل، تذكيرا بما يعتبرونه تدخلا من قضاة غير منتخبين في التفويض الذي حصلت عليه الحكومة الائتلافية بطريقة ديمقراطية.

ويرى المنتقدون أن المحكمة العليا هي آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي.

وأثارت محاكمة نتنياهو في ثلاث قضايا فساد مخاوف في الداخل والخارج بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات ووصف التهم الجنائية الموجهة له بأنها نوع من التربص المسيس.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين لهيئة البث العام الإسرائيلية (كان) "ثمة رغبة هنا في خلق ديكتاتورية قضائية".

وتقول الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، التي قدمت الطعن، إن قانون مارس/آذار "شكل انتقالا آخر نحو الديكتاتورية" و"وضع سابقة جديدة خطيرة تتيح للشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء تغيير الترتيبات الدستورية وفقا لما يراه ملائما بحسب الأغلبية التي يتمتع بها".

وستجتمع هيئة المحكمة بالكامل، المكونة من 15 قاضيا، لأول مرة في إسرائيل في 12 سبتمبر/أيلول للنظر في طعن على تعديل آخر للقانون الأساسي يقيد سلطات المحكمة العليا.

وألغى التشريع، الذي تم التصديق عليه في 24 يوليو/تموز، معيار "المعقولية" الذي كان من أدوات المحكمة لإلغاء قرارات الحكومة بعد مراجعتها. ويخشى منتقدو هذا التعديل من أنه سيشجع كبار المسؤولين على الفساد.

ويعد تعديلا عدم الأهلية والمعقولية من القوانين الأساسية التي امتنعت المحكمة عن إلغائها حتى الآن. وعبر نتانياهو عن أمله في ألا تفعل ذلك الآن، ولم يذكر ما إذا كان سيلتزم بأي حكم في هذا الأمر.

فرانس24/ رويترز

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