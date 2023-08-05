السعودية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان وتحذرهم من التواجد في مناطق النزاعات المسلحة

في بيان نُشر في وقت متأخر مساء أمس الجمعة على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، دعت السفارة السعودية في لبنان مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. فيما قالت مصادر أمنية إن ما لا يقل عن 13 معظمهم من المسلحين لقوا حتفهم في مخيم عين الحلوة منذ اندلاع القتال في المخيم في 29 يوليو/تموز بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.

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أفادت السفارة السعودية بلبنان في بيان نشرته على منصة إكس الجمعة، أن المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرةالأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. فيما لم تذكر المناطق التي تدعو مواطنيها إلى تجنبها في لبنان.

وقالت السفارة في المنشور "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية pic.twitter.com/QNeaPqnZBa — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) August 4, 2023

كما قامت المملكة في أول أغسطس/ آب بتحديث توجيهات السفر إلى لبنان ونصحت بتجنب "كافة أنواع السفر غير الضروري" إلى مناطق في جنوب لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

ومن جهتها، أصدرت الكويت في وقت مبكر اليوم السبت بيانا تدعو فيه مواطنيها في لبنان إلى توخي الحذر. وقالت السفارة الكويتية في لبنان في البيان المنشور على حساب وزارة الخارجية على منصة إكس "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

وإلى ذلك، قالت مصادر أمنية في مخيم عين الحلوة لرويترز إن ما لا يقل عن 13 معظمهم من المسلحين قتلوا منذ اندلاع القتال في المخيم في 29 يوليو/ تموز بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فإن مخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان حيث يقطن حوالي 80 ألفا من بين ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء البلاد.

فرانس24/رويترز

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