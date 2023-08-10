رشق السفارة السويدية في بيروت بـ"مولوتوف" وستوكهولم تذكر بإلزامية حماية بعثاتها الدبلوماسية

قال مصدر دبلوماسي الخميس إن سفارة السويد في العاصمة اللبنانية بيروت تعرضت للرشق بواسطة زجاجة حارقة "مولوتوف" مشيرا إلى أن الجاني تمكن من الفرار دون تقديم تفاصيل إضافية. يأتي ذلك وسط استمرار الغضب في عدد من الدول إثر حرق وتدنيس نسخ من المصحف في ستوكهولم. تفاعلا مع الحادث، شدد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان على أن "السلطات اللبنانية ملزمة بموجب اتفاقية فيينا حماية البعثات الدبلوماسية".

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مظاهرة دعت إليها حركة حزب الله اللبناني، للتنديد بحرق القرآن في السويد، في الضاحية الجنوبية لبيروت في 21 تموز/يوليو 2023.

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تعرضت واجهة السفارة السويدية في بيروت بلبنان للاعتداء عن طريق رشقها بزجاجة حارقة "مولوتوف"، من دون أن تنفجر، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي الخميس.

وقال المصدر الذي يشتغل في السفارة، متحفظا عن ذكر اسمه، "نؤكد أنه تم إلقاء زجاجة ‘مولوتوف’ على واجهة سفارتنا مساء أمس (الأربعاء) من دون أن تنفجر". وأضاف "تمكن المنفذ من الفرار"، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

جاءت الخطوة بعد دعوات لطرد السفيرة على خلفية تدنيس وحرق المصحف في ستوكهولم.

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تفاعلا مع الحادث، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان الخميس إن "الحكومة تنظر بجدية إلى الوضع. ومن حسن الحظ أن أحدا لم يصب بأذى"، مشيرا إلى أن "طاقم السفارة بخير".

وشدد على أن "السلطات اللبنانية ملزمة بموجب اتفاقية فيينا حماية البعثات الدبلوماسية" موضحا أن الحادث "قيد التحقيق حاليا".

وتقع السفارة السويدية في وسط بيروت، واتخذت القوى الأمنية في وقت سابق إجراءات في محيطها خشية من أي اعتداء.

وجاءت الحادثة بعدما أثار حرق وتدنيس القرآن تنديدا واسعا وغضب دول عدة، استدعى بعضها سفير السويد احتجاجا على وقع مطالبات بطردهم. وفي العراق، أضرم محتجون غاضبون النار الشهر الماضي في مبنى السفارة بعد اقتحامه.

وفي لبنان، دعا الأمين العام لحزب الله إلى طرد سفيرة السويد من بيروت. ولبى مناصروه الشهر الماضي دعوة وجهها للاعتصام عقب صلاة الجمعة في المساجد احتجاجا، رفعوا خلالها نسخاً من القرآن.

فرانس24/ أ ف ب

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