مقتل شاب فلسطيني خلال عملية اقتحام إسرائيلية غرب نابلس في الضفة الغربية

قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال عملية اقتحام أودت بحياة أمير خليفة البالغ من العمر 27 عاما والذي قتل في بلدة زواتا غرب نابلس. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل خليفة في بيان ذكر أنه تلقى رصاصتين في الرأس والظهر. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قام بعملية عسكرية في نابلس "في إطار مكافحة الإرهاب". وذكر قريب للشاب الفلسطيني أن أمير خليفة "كان مطلوبا من الجيش الإسرائيلي على مدى سنتين وكان يرفض الاستسلام".

عناصر من الجيش الاسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية، 25 تموز/يوليو 2023.

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قتلت القوات الإسرائيلية الخميس فلسطينيا خلال عملية اقتحام في الضفة الغربية المحتلة على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية وقريب له. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أمير خليفة البالغ من العمر 27 عاما قتل في بلدة زواتا غرب نابلس.

وأوضح البيان أن خليفة أصيب "برصاصتين بالرأس والظهر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بلدةَ زواتا".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن مشتبها فيه أطلق النار على جنود كانوا يقومون "بنشاط في إطار مكافحة الإرهاب" خلال الليل في نابلس. وأنه نفذ "عملية مكافحة إرهاب" في المنطقة.

وأكد الجيش "رد الجنود بإطلاق الرصاص الحي" من دون أن يحدد ما إذا كان الحادث نفسه الذي قتل فيها أمير خليفة.

وقال أحد أقارب خليفة طالبا عدم الكشف عن اسمه إن الأخير كان يقيم في مخيم عين بيت الماء (العين) قرب نابلس و"كان مطلوبا من الجيش الإسرائيلي على مدى سنتين وكان يرفض الاستسلام".

وأتى مقتل الفلسطيني على خلفية مواجهات متكررة منذ أشهر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية ولا سيما مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأسفرت المواجهات منذ بدء العام الحالي عن مقتل ما لا يقل عن 213 فلسطينيا و28 إسرائيليا وأوكرانية وإيطاليا، وفقا لإحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية من مصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون، وفي الجانب الإسرائيلي، ثلاثة أفراد من الأقلية العربية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 ويعيش فيها، خارج القدس الشرقية التي ضمتها، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني و490 ألف إسرائيلي في مستوطنات أقيمت بخلاف نصوص القانون الدولي.

فرانس24/ أ ف ب

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