سوريا: مقتل 23 جنديا في هجوم لتنظيم "الدولة الإسلامية" على حافلة عسكرية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم "الدولة الإسلامية" استهدف مساء الخميس حافلة عسكرية تابعة للجيش السوري وقتل 23 جنديا على الأقل وأصاب عشرة آخرين في بادية الميادين بريف دير الزور في شرق البلاد. وكان التنظيم المتطرف قد قتل عشرة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها الإثنين بعد استهداف حواجز عسكرية في محافظة الرقة، التي كانت تعد من أبرز معاقله في سوريا.

علم تنظيم "الدولة الإسلامية" داخل أحد أوكارهم في سوريا مطموس بعلامة وحدات حماية الشعب الكردي، في بلدة تل أبيض، سوريا، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

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قتل 23 جنديا على الأقل في هجوم شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" على حافلة عسكرية في شرق سوريا مساء الخميس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، في تصعيد جديد للتنظيم المتطرف.

وأفاد المرصد عن "استهداف عناصر التنظيم حافلة عسكرية"، في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل "23 جنديا وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة".ولا يزال "مصير العشرات من الجنود مجهولا"، وفق المرصد.

وغالبا ما يتبنى التنظيم استهداف حافلات عسكرية أو أخرى تقل موظفين في مرافق عامة عبر زرع عبوات ناسفة أو مهاجمتها خصوصا في منطقة البادية السورية المترامية الأطراف والتي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم في شرق سوريا.

ويكثّف التنظيم من وتيرة عملياته في الآونة الأخيرة، إذ قُتل عشرة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها الإثنين جراء استهدافه حواجز عسكرية في محافظة الرقة (شمال)، التي كانت تعد أبرز معاقله في سوريا.

وتسبب هجوم آخر شنه التنظيم مطلع الشهر الحالي على قافلة تضم صهاريج نفط في ريف حماة الشرقي (وسط) الذي يشكل امتدادا للبادية المترامية الأطراف، بمقتل سبعة أشخاص غالبيتهم من قوات النظام.

ومني التنظيم المتطرف الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق ثم في سوريا وخسر كل مناطق سيطرته. لكن عناصره المتوارين لا يزالون يشنّون هجمات دموية وإن محدودة تستهدف أطرافا عدة خصوصاً قوات النظام السوري.

ومنذ خسارة كل مناطق سيطرته، قتل أربعة من زعماء التنظيم آخرهم أبي الحسين الحسيني القرشي، الذي قضى في اشتباكات في شمال غرب سوريا. وقد أعلن التنظيم في الثالث من آب/أغسطس تعيين خلف له.

فرانس24/ أ ف ب

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