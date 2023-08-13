دوي انفجارات يهز محيط دمشق والمرصد السوري يرجح "عملية استخباراتية إسرائيلية"

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة فجر الأحد في مستودعات صواريخ تابعة لمليشيات تابعة لإيران غرب العاصمة السورية دمشق. ورجح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس24 أن الانفجار نجم غالبا عن "عملية استخباراتية إسرائيلية على الأرض". وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

© أ ف ب/ أرشيف

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دوي انفجارات عنيفة سمع فجر الأحد في مستودعات صواريخ تابعة لمجموعات موالية لإيران غرب عاصمة سوريا دمشق فجر الأحد، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في مداخلة على فرانس24 إن الانفجار نجم على الأرجح عن "عملية استخباراتية إسرائيلية على الأرض"، دون نفي احتمال تعرض المستودع لقصف صاروخي.

من جهتها أشارت وكالة "سانا" الرسمية خلال الليل إلى سماع "أصوات انفجارات" في "محيط دمشق"، بدون تحديد السبب.

وأكد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا وله شبكة مصادر في كل أنحاء سوريا، أن دوي انفجارات عنيفة سمع فجر الأحد في العاصمة دمشق ومحيطها، "تبين أنها ناجمة عن انفجار في مستودعات صواريخ تعود للمليشيات التابعة لإيران ضمن منطقة جبلية واقعة غرب العاصمة دمشق".

وأورد أن الانفجارات تسبّبت بخسائر مادية، بينما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وقال رامي عبد الرحمن في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية "لا توجد معلومات حتى الآن حول طبيعة الحادثة، سواء كان السبب قصف من الجو أو عملية من الأرض".

والاثنين، قُتل أربعة عسكريين سوريين ومقاتلان اثنان مواليان لإيران جراء غارات إسرائيلية استهدفت فجرا مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في محيط دمشق، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأصيب جنديان سوريان وخمسة مقاتلين أجانب في الغارات التي دمرت مخازن أسلحة وذخائر للمجموعات الموالية لإيران وحلفاء النظام السوري، لا سيما بالقرب من مطار دمشق الدولي.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل التصدي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

في 19 تموز/يوليو، قُتل ثلاثة مقاتلين وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع تابعة للجيش السوري ومجموعات موالية لطهران في محيط دمشق، بحسب المرصد، فيما أفاد الإعلام الرسمي السوري عن إصابة جنديين.

واستهدفت إسرائيل أيضا قاعدة دفاع جوي في محافظة طرطوس الساحلية، بحسب المصدر نفسه.

تشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.

فرانس24/ أ ف ب

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