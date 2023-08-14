إيران: اعتقال ثمانية أجانب يشتبه بضلوعهم في هجوم مسلح على مرقد شيعي بجنوب البلاد

أوقفت السلطات الإيرانية ثمانية مشتبه بهم أجانب بعد توقيف مسلح على خلفية هجوم على مرقد شيعي أسفر عن قتيل على الأقل، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الإثنين. فيما يعتبر هذا المرقد من أهم المزارات الشيعية في الجمهورية الإسلامية.

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آثار الرصاص على نوافذ ضريح شاه شيراغ الشيعي، شيراز عاصمة محافظة فارس، إيران، 13 آب/أغسطس 2023.

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اعتقل رجال الأمن في إيران ثمانية أجانب يشتبه بأن يكونوا وراء هجوم مسلح على مرقد شيعي أودى بشخص على الأقل.

هذا، ونقل موقع "ميزان أونلاين" الخاص التابع للسلطة القضائية عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس كاظم موسوي أن "ثمانية أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي... اعتقلوا". مضيفا، "جميع المعتقلين أجانب" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويذكر أن المشتبه به الرئيسي كان قد أوقف ليل الأحد عقب الهجوم. وقالت وكالة ميزان إنه يدعى رحمة الله نوروزوف من طاجيكستان.

وإلى ذلك، جُرح في هجوم الأحد ثمانية أشخاص، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا". واخترق الرصاص نوافذ في المرقد وانتشرت بقع الدم على الأرض.

وإلى حد الساعة، لم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم غير أن محافظ فارس محمد هادي إيمانية وجه أصابع الاتهام لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال على التلفزيون الرسمي إن المهاجم أراد "الثأر لإعدام إرهابيَيْن" أدينا بتنفيذ الهجوم على المرقد العام الماضي.

ومن جهته، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي خلال تفقده المرقد الإثنين إن "الإرهابي" كان يتعاون مع "شبكة تنشط" من خارج إيران.

ويذكر أن هذا الهجوم جاء بعد أقل من عام على هجوم مماثل استهدف ضريح شاه شيراغ نفسه في شيراز، عاصمة محافظة فارس جنوب إيران.

ففي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2022 لقي 13 شخصا حتفهم وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم مسلح استهدف المزار نفسه. ويومها، أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي مسؤوليته عن الهجوم.

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ومن جانبها، أعدمت إيران شنقا في ساحة عامة في 8 تموز/يوليو الماضي رجلين على خلفية الهجوم بعد إدانتهما بتهم "الإفساد في الأرض، والتمرد المسلح، والعمل ضد الأمن القومي" بالإضافة إلى "التآمر على أمن البلاد"، وفق ما ذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية الإيرانية.

كما حُكم على ثلاثة متهمين آخرين في القضية بالسجن خمس و15 و25 سنة بتهمة الانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية" بحسب موسوي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كانت الجمهورية الإسلامية قد أعلنت توقيف 26 "إرهابيا تكفيريا" من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان لصلاتهم بالهجوم.

والمرقد هو ضريح أحمد بن موسى الكاظم، شقيق ثامن الأئمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية الإمام الرضا. كما يعتبر هذا المرقد من أهمّ المزارات الشيعية في الجمهورية الإسلامية.

فرانس24/ أ ف ب

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